Brad Pitt, 18 luni de terapie la Alcoolicii Anonimi după divorțul de Agelina Jolie

Brad Pitt și-a deschis inima cum rar a făcut-o în ultimii 3 ani. Starul american a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul, care l-au dus în pragul divorțului.

Actorul de 55 de ani s-a despărțit de Angelina Jolie în 2016 după 11 ani de relație. De atunci nu s-a simțit deloc confortabil să vorbească despre cauzele care i-au ruinat mariajul. Într-un interviu acordat New York Times, în care a vorbit de cariera sa impresionantă, Brad Pitt a dezvăluit că a petrecut un an și jumătate la Alcoolicii Anonimi.

„Am dus lucrurile cât de departe am putut, așa că am renunțat la privilegiul de a bea”, a spus Brad Pitt.

Actorul, care are 6 copii cu Angelina Jolie, a declarat că perioada în care a făcut terapie l-a ajutat să înțeleagă unde a greșit și să lupte pentru ceea ce contează pentru el.

„Sunt toți acești oameni care stau în cerc și care se deschid cu sinceritate într-un fel în care nu am mai auzit. Era acest mic spațiu unde era o mică judecată, și aceea era mica ta judecată (...) A fost cu adevărat eliberator să-ți expui părțile întunecate”, a dezvăluit actorul pentru sursa citată.



FOTO: Getty Images

Brad Pitt: „Toată atenția era asupra mea”

Actorul american a dezvăluit că nu s-a simțit niciodată confortabil datorită statutului său de star de cinema.

„În anii ’90, toată atenția a fost asupra mea. A fost chiar inconfortabil pentru mine, toată această avalanșă de așteptări și judecăți. Chiar am devenit un pustnic și m-am aruncat în uitare”, a mai spus actorul.

Brad Pitt s-a căsătorit cu actrița Jennifer Aniston în anul 2000, după ce o cunoscuse cu doi ani în urmă. Mariajul lor a durat până în 2005, an în care actorul va fi cucerit de prezența scenică a Angelinei Jolie.

Cei doi au declarat că s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale peliculei Mr. & Mrs. Smith. În aprilie 2005, la doar o lună după ce Aniston a depus actele de divorț, paparazzi l-au surprins pe Brad Pitt în Kenya, în compania actriței Angelina Jolie și a fiului acesteia, Maddox. Brad și Angelina s-au căsătorit în 2014.

Fotografii: Getty Images