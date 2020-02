Brad Pitt a dezvăluit cine i-a scris glumele inspirate pe care le-a spus pe scenă în acest an

Brad Pitt e un tip spiritual, dar în acest an, când a făcut turul festivalurilor și galelor de film, ne-a arătat tuturor că le are cu umorul.

Starul din Once Upon a Time in Hollywood a câștigat primul lui Oscar, la ediția din acest an a premiilor Academiei Americane de Film. Până să ajungă la ceremonia din Los Angeles, Brad Pitt a făcut turul festivalurilor și galelor de film pentru a colecta premii peste premii pentru prestația sa din filmul lui Tarantino.

De fiecare dată când a urcat pe scenă a spus o glumă, care a destins pe toată lumea. La începutul lunii ianuarie, la decernarea premiilor National Board of Review Annual Awards, Brad Pitt a făcut „mișto” de George Clooney.

„E drăguț că pot să car cu mine altceva decât pe George Clooney”, aluzie la faptul că acesta din urmă obișnuiește să se amețească la recepțiile de după festivitățile de premiere.

La premiile SAG s-a amuzat pe seama statutului său de bărbat singur, iar la premiile BAFTA, unde a lipsit, a ironizat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vezi AICI ce a zis de Meghan și Brexit! Prin intermediul actriței Margot Robbie, care a ridicat premiul, Pitt a dezvăluit că a botezat statueta primită Harry, pentru că „este foarte emoționat la gândul că se va întoarce în State cu el”.

Într-o intervenție pentru Variety, actorul a dezvăluit că și-a scris singur textele amuzante pe care le-a recitat în cadrul galelor de film, însă ajutat pe alocuri de câțiva prieteni.

Printre aceștia sunt comedianții Jim Jefferies și Bob Oschack și regizorul David Fincher.

După ce a ridicat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, Pitt a recunoscut pentru sursa citată că întotdeauna a fost „ezitant” când a venit vorba de a vorbi în public.

„Știu că poate suna contrar cu etica, având în vedere meseria pe cafre mi-am ales-o, dar ăsta nu e punctul meu forte”, a spus starul american.

Fotografii: Getty Images