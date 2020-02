Brad Pitt, glumă despre Meghan și Brexit. Cum au reacționat William și Kate Middleton

Duminică seară, la decernarea premiile BAFTA 2020, de la Londra, au participat inclusiv Prințul William și Kate Middleton.

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, Brad Pitt a acceptat, deși absent fizic, trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul ”Once Upon a Time in ... Hollywood”.

Margot Robbie, care a jucat cu Brad Pitt în film, a ridicat trofeul în numele lui și a citit și mesajul actorului în fața publicului.

Speech-ul lui Brad Pitt a fost unul dintre momentele memorabile ale serii.

