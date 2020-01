Brad Pitt, ironic cu George Clooney, recunoscător lui Bradley Cooper. Ce a spus despre cei doi

Brad Pitt a mai primit un premiu pentru rolul din Once Upon a Time... in Hollywood și i-a mulțumit unui om special.

Bradley Cooper este omul care l-a adus pe Brad Pitt pe calea cea dreaptă când actorul a avut probleme cu alcoolul. Fostul soț al Angelinei Jolie a mărturisit că datorită lui s-a lăsat de băutură și a ținut să-i mulțumească pentru asta miercuri seară, la decernarea premiilor National Board of Review Annual Awards.

„Bradley tocmai și-a pus fiica la culcare și s-a grăbit să vină aici să facă asta. E un scump. M-am lăsat de băutură datorită acestui tip și fiecare zi, de atunci, a fost o fericire. Îți mulțumesc, omule”, i-a transmis Brad Pitt.

Citește și: Brad Pitt, 18 luni de terapie la Alcoolicii Anonimi după divorțul de Agelina Jolie

În același discurs pe care l-a rostit în timpul galei de la New York, actorul de 56 de ani l-a ironizat pe un alt prieten de-ai săi, George Clooney, când a pomenit de trofeul pe care l-a câștigat.

„E drăguț că pot să car cu mine altceva decât pe George Clooney”, aluzie la faptul că acesta din urmă obișnuiește să se amețească la recepțiile de după festivitățile de premiere.

Actorul a dezvăluit că după ce a terminat-o cu alcoolul, dar și cu scandalul divorțului de Angelina Jolie, și-a setat alte țeluri în viață.

„Scopurile mele sunt destul de simple în acest moment: fii fericit, rămâi sănătos și nu intra într-o situație financiară în care trebuie să faci Ocean’s 14”, a spus Brad Pitt.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Brad Pitt explică cum își face rolurile să pară atât de reale