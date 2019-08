Bradley Cooper, cu fiica de 2 ani la Disneyland. Ce mult s-a schimbat actorul

Bradley Cooper (44 de ani) este alt om după despărțirea de Irina Shayk. Actorul muncește pe rupte, dar are timp și de fiica lui de doi ani, Lea de Seine.

Bradley Cooper și Irina Shayk au decis de comun acord să-și împartă timpul petrecut cu fiica lor. Asta înseamnă mai multă implicare din partea lui Cooper, care o are la el pe micuța Lea câteva zile consecutiv, în fiecare săptămână.

Actorul și-a schimbat înfățișarea de câteva zile. A renunțat la barba pe care o știa toată lumea, dar a păstrat mustața. Cele mai recente fotografii surprinse de fotografii de peste ocean ni-l înfățișează pe actor complet schimbat.

Bradley Cooper și Lea de Seine la Disneyland California. FOTO: Profimediaimages.ro

Bradley Cooper a dus-o pe fiica lui la Disneyland California, unde a distrat-o la maximum. Fetița are doar 2 ani, astfel că nu a putut fi lăsată singură în interiorul parcului de distracții. Actorul în vârstă de 44 de ani a trebuit să se dea și el în carusel și toate celelalte atracții ale locului.

Citește și: Prima reacție a Irinei Shayk după despărțirea de Bradley Cooper

În urmă cu câteva zile, actorul a dus-o pe fiica lui la plajă în Malibu, unde a petrecut alături de câțiva prieteni.

Bradley Cooper sports scruffy mustache as he takes two-year-old daughter Lea to the beach https://t.co/hE3ZOwIDfz