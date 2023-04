BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia - și-a ales noua conducere pentru perioada 2023 - 2025

BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia – organizația de măsurare a performanțelor produselor media online, outdoor, radio și print care reunește 160 de membri din industrie (publisheri, clienți, agenții de publicitate, companii OOH, radiodifuzori și organizatori de evenimente) și-a desemnat conducerea pentru perioada 2023-2025.

În cadrul Adunării Generale BRAT, organizata joi, 30 martie, au fost prezentate, de către directoarea generală a organizației, Arina Ureche, principalele repere ale activității BRAT din ultimul an, situația studiilor și auditului realizat de asociație precum și inițiative și proiecte viitoare. Avocata Adriana Radu a susținut o prezentare legată de provocările legislative majore cu care se confruntă industria la nivel european și local, evidențiind aplicabilitatea și impactul lor asupra editorilor de publicații de presă.

În cadrul Adunării Generale, Dragoș Stanca a fost desemnat pentru un nou mandat de Președinte BRAT (poziție pe care o ocupă din 2018), dar și ca reprezentant al mediului online, din pozitia de fondator al companiei Thinkdigital. Vicepreședinte BRAT pentru mediul outdoor a fost aleasă Elvira Munteanu, reprezentantă a companiei Universal Solution. Presa scrisă este reprezentantă la nivel de Vicepreședinte BRAT de Andrei Ursuleanu, din partea Ringier Romania, iar radioul de Valentin Stirbu de la RCS-RDS.

În Consiliul Director care va coordona activitatea BRAT au mai fost aleși: Andrei Bereandă – PRO TV, Stefan Iordache – Publicis Groupe Media Bucuresti, Mihai Trandafir – B.V. McCann Erickson, Stefan Horobeț – Antena Group, Nicoleta Gruia – Spot Media, Maria Țoghină – Societatea Română de Radiodifuziune, Alin Alecu – ARBO Media, Raluca Pop – DEFI România, Florin Popescu – DespreCopii.com, Corina Matei – eAD Interactive, Daniela Munteanu – Essence Mediacom, Horatiu Gîrbea – Euromedia Group, Marius Gheorghe – Media Investment.

„BRAT este rigla care măsoară încrederea în industria media locală – industrie care trebuie să facă față unor provocări importante, având o responsabilitate pe măsură. Dacă playerii globali promovează lipsa totală de transparență în furnizarea propriilor date, fără să utilizeze măsuratori independente, BRAT face exact opusul – oferind întregii industrii și tuturor celor interesați cifre corecte, auditate în mod etic. Un efort logistic și financiar major pe care sperăm că marii investitori în publicitate îl vor aprecia și susține și în etapa următoare a dezvoltării organizatiei”, susține Președintele BRAT Dragoș Stanca.

„BRAT continuă misiunea sa și ne bucurăm ca am reușit sa lansăm noi studii – precum SAO - mărusarea audienței outdoorului static și digital, sau monitorizarea investitiilor în zona de influencer marketing. In mandatul ce tocmai s-a incheiat, BRAT a reusit să joace un rol important în chestiuni esențiale pentru industrie, de la suportul oferit media în timpul pandemiei, până la asistența în constituirea unui organism de gestiune colectivă a drepturilor editorilor publicațiilor de presă. BRAT a implinit anul acesta 25 de ani, consider că avem atat maturitatea, cat și energia necesare, să continuăm dezvoltara organizației cu cel puțin aceeași viteză!", a completat Arina Ureche, Director Gen. BRAT.



”BRAT, împreună cu membrii săi, poate continua dezvoltarea proiectelor digitale foarte importante în zona de publishing local, deoarece permit site-urilor locale auditate să se adapteze schimbărilor tehnologice și să ofere o experiență mai bună și mai personalizată cititorilor lor”, a precizat Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

BRAT a prezentat unele dintre cele mai recente rezultate ale SNA FOCUS, utile pentru crearea unei imagini corecte asupra evoluției consumului media din România. Spre exemplu, modul în care se prezintă consumul diferitelor canale media de catre utilizatorii uzuali ai acestora, diferențiat pe grupe de vârstă, poate fi analizat în graficul de mai jos:

Într-o imagine sintetică, graficul surprinde tendintele de utilizare a diverselor canale media de către utilizatorii obișnuiti ale acestora, în functie de varsta lor, de la cele care sunt preferate în special de grupele tinere de vârstă (cum ar fi mediul online, care atinge 93% din segmentul de vârstă 14 – 24 ani sau OOHul, care are expunere către 83% din segmentul de populație cu vârsta 14 – 24 ani), pană la TV, ce atinge 90% din segmentul persoanelor între 65 și 74 ani.

Biroul Român de Audit Transmedia – BRAT - este organizația industriei de media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modul de măsurare al indicatorilor de performanță ai produselor media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității. BRAT pune la dispoziția industriei de media și publicitate în acest moment nu mai puțin de 12 studii strategice și tactice necesare în realizarea strategiilor de media și comunicare și în achiziția de media.

Organizația măsoară transparent și obiectiv audiența mediului online (SATI), presei scrise (SNA și Auditul Tirajelor) și a panotajului (SAO), realizează studiul de consum și strategie media (FOCUS) și monitorizează investițiile în publicitate în 4 medii (MIP): online, presă scrisă, panotaj, radio si influencer marketing.