Brigitte Pastramă a făcut pușcărie timp de doi ani, după ce primul ei soț a murit. Motivul halucinant

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai controversate persoane publice din România, aceasta făcându-se remarcată mai ales din cauza certurilor mediatizate în care a fost implicată. Deși este criticată de multe ori, nu multă lume știe faptul că bruneta nu a avut deloc o viață ușoară!

Brigitte Pastramă a fost de curând invitată la o emisiune de pe YouTube în cadrul căreia și-a spus povestea de viață. Aceasta, deși de multe ori a fost percepută drept o persoană care are tot ce își dorește și care nu se confruntă cu greutăți, adevărul este că viața brunetei nu a fost deloc ușoară.

Brigitte a fost căsătorită prima dată cu Octavian Sfăt, bărbatul alături de care a avut o căsnicie de scurtă durată din cauza unui eveniment tragic. Soțul brunetei a decedat în 2002, la doar 38 de ani, cu o săptămână înainte de Crăciun. La acel moment, vedeta a moștenit toate afacerile acestuia, însă angajații nu și-au dorit-o ca șefă, motiv pentru care au recurs la tot felul de tertipuri pentru a o băga în spatele gratiilor:

„Managerii care se ocupau de acele locuri nu au acceptat să aibă o șefă femeie. Primul lucru, a plecat un manager, la trei săptămâni, pentru că el nu a acceptat să primească indicații de la o femeie.

Manager-ul de la celălalt club m-a furat un miliard și m-a băgat pe mine la pușcărie, pentru recuperare de bani. După ce a furat un miliard, m-a băgat pe mine la pușcărie, adică eu am devenit infractoarea, după ce am fost furată, dar banii nu i-am recuperat”, a declarant Brigitte Pastramă.

Aceasta a menționat și că nu a încasat niciun ban în urma cluburilor moștenite, ci doar s-a izbit de reale probleme:

„Eu am făcut pușcărie, deoarece am o plângere de la manager-ul clubului unde nu am încasat, de când a murit Tavi, niciun ban. El a încasat toți banii, inclusiv băutura, alcoolul cumpărat de la negru, din vamă, și îl vindea în numele firmei pe care am moștenit-o”.

De asemenea, Brigitte a mai menționat că a fost acuzată de manager că l-a bătut, susținând că nu putea face acest lucru la vârsta de 26 de ani, după ce a rămas fără soț.

„Am fost arestată, mi s-a dat drumul, am fost arestată din nou, mi s-a dat drumul și, după care, a trebuit să mă duc la pușcărie doi ani.



Eu de asta am făcut pușcărie, pentru că am fost acuzată că mi-am recuperat 5.000 de euro din banii furați din încasări pe care eu nu le-am văzut niciodată, în clubul pe care îl gestiona unul dintre manageri”, a povestit Brigitte.

Sursă foto: Brigitte Pastramă/Facebook

VEZI ȘI VIDEO