Britney Spears a pierdut procesul împotriva tatălui său! Ce hotărâre a luat ulterior și ce schimbări va face în viață?

Britney Spears a pierdut procesul împotriva tatălui ei, Jamie.

Judecătoarea Brenda Penny, de la Tribunalul din Los Angeles, SUA, a respins cererea avocatului lui Britney , Matthew S. Rosengart, care cerea suspendarea lui Jamie Spears din funcția de tutore și administrator al averii cântăreței.

Jamie Spears se ocupă de afacerile fiicei sale din 2008, după ce Britney a avut mai multe căderi nervoase și a fost declarată instabilă psihic. Conform deciziei judecătoarei Brenda Penny, el va păstra tutela până pe 29 septembrie 2021. La această dată, vor avea loc noi audieri.

Ulterior deciziei, Britney a postat pe Instagram un mesaj în care a subliniat că sunt detalii pe care oamenii nu le cunosc și a promis că va avea mult mai multă grijă cu ce va posta pe rețelele de socializare.





Când a cerut judecătorului să pună capăt tutelei tatălui, Britney a spus că acesta a fost „abuziv” și i-a marcat viaţa în ultimii 13 ani.

Britney Spears a participat atunci la o audiere în acest caz . „Am spus întregii lumi că sunt OK şi că sunt fericită - este o minciună”, a declarat ea, citată de ABC NEWS. „Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă şi sunt deprimată”, este mărturisirea cu care și-a început artista pledoaria împotriva tatălui său.

„Vreau ca această tutelă să se încheie fără a fi evaluată”, a spus ea, numind aranjamentul „abuziv”. „Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”. „Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, a completat artista.

FOTO SHUTTERSTOCK/ INSTAGRAM BRITNEY SPEARS