Britney Spears, abuzuri din partea părintelui: "Draga mea, eşti grasă. Tati o să te pună la dietă"

Problemele dintre Britney Spears şi tatăl ei par că nu se mai termină.

Michaela Kennedy Cuomo, fiica guvernatorului statului New York, dezvăluie că e demisexuală

Potrivit Daily Mail , surse din interiorul familiei dau de înţeles că între cei doi membri Spears n-ar mai fi cale de împăcare, cu atât mai mult cu cât tatăl vedetei, Jamie Spears, ar fi folosit nişte apelative jignitoare la adresa fiicei sale, după audierea din cadrul procesului de tutelă. Se pare că acesta ar fi spus că Britney este o "femeie de moravuri ușoare grasă" şi o mamă îngrozitoare. "Eu sunt Britney Spears!", i-ar fi spus acesta unei prietene de familie, Jacqueline Butcher, cu referire la faptul că el a făcut-o vedetă pe fiica lui. Într-o declaraţie pentru ziarul The New Yorker, Jacqueline Butcher îşi aminteşte că, în 2008, atunci când Jamie a internat-o pentru prima dată pe Britney într-o clinică de psihiatrie, i-ar fi spus acesteia: "Draga mea, eşti grasă. Tati o să te pună la dietă, o să-ţi ia un antrenor şi-o să-ţi revii în formă".





Britney Spears a participat la o audiere în care și-a cerut independența. „Am spus întregii lumi că sunt OK şi că sunt fericită - este o minciună”, a declarat ea, citată de ABC NEWS . „Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă şi sunt deprimată”, este mărturisirea cu care și-a început artista pledoaria împotriva tatălui său.

În declaraţia ei, a spus că tatăl, Jamie Spears, a controlat-o „100.000%” şi că vrea ca acest aranjament să se încheie. „Sunt traumatizată. Îmi vreau viaţa înapoi”, a spus ea.





„Vreau ca această tutelă să se încheie fără a fi evaluată”, a spus ea, numind aranjamentul „abuziv”. „Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”. „Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, a completat artista.



A vorbit neîntrerupt timp de 24 de minute şi i-a spus judecătoarei Brenda Penny din Los Angeles că vrea să aibă propriul avocat, că vrea să îi fie reduse programările la terapie şi că îşi doreşte să aibă libertatea de a se căsători şi de a avea un copil.

Pe VOYO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro