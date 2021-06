Britney Spears cere stoparea tutelei tatălui ei: „E abuzivă. Sunt traumatizată. Îmi vreau viaţa înapoi”

Britney Spears a cerut judecătorului să pună capăt tutelei „abuzive” care i-a marcat viaţa în ultimii 13 ani.

Jamie Spears, tatăl artistei, controlează afacerile acesteia din anul 2008, în urma unui ordin judecătoresc. Acesta a renunţat temporar la tutelă din cauza unor probleme de sănătate şi încă nu şi-a reluat rolul. Rămâne însă co-tutore al averii cântăreţei împreună cu Bessemer Trust Company.

Britney Spears a participat la o audiere în acest caz demarat în vara anului trecut. „Am spus întregii lumi că sunt OK şi că sunt fericită - este o minciună”, a declarat ea, citată de ABC NEWS . „Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă şi sunt deprimată”, este mărturisirea cu care și-a început artista pledoaria împotriva tatălui său.

În declaraţia ei, a spus că tatăl, Jamie Spears, a controlat-o „100.000%” şi că vrea ca acest aranjament să se încheie. „Sunt traumatizată. Îmi vreau viaţa înapoi”, a spus ea.





„Vreau ca această tutelă să se încheie fără a fi evaluată”, a spus ea, numind aranjamentul „abuziv”. „Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”. „Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, a completat artista.



A vorbit neîntrerupt tmp de 24 de minute şi i-a spus judecătoarei Brenda Penny din Los Angeles că vrea să aibă propriul avocat, că vrea să îi fie reduse programările la terapie şi că îşi doreşte să aibă libertatea de a se căsători şi de a avea un copil.

