Britney Spears face terapie cu porci, cai și câini, împotriva depresiei și anxietății

Britney Spears crede în terapia cu porci! Și cu alte animale.

Cântăreața a postat o fotografie în care apare jucându-se cu un porcușor. A explicat că, din cauza anxietății, depresiei și a problemelor emoționale a început să facă terapie cu porci, cai și câini și a ajutat-o.

"N-am mai văzut vreodată un porc ca acesta ???? !!!! Nu am împărtășit niciodată acest lucru pentru că este jenant, deoarece ar trebui să fiu un artist neînfricat ... dar obișnuiam să petrec timp cu caii, făcând terapie ecvestră câteva zile pe săptămână pentru a-mi rezolva anxietatea socială .. . Consider că petrecerea timpului cu animale precum acest porc liniștit este terapeutică ????????‍♀️ !!!! Cred că ajută când aud despre alte persoane care experimentează același lucru ... mă face să simt că nu sunt singură ❤️ !!!! De asemenea, nu este frumos ca tata să-mi facă poze și apoi să le promoveze ???? ... uite cât de diferite arată picioarele mele aici în comparație cu imaginile din știri de acum câteva zile ????????‍♀️ !!!! După cum puteți vedea în acest videoclip, exact asta au făcut jurnaliștii !!!! În acest sens, sunt sigură că a lua un porc de companie ???? ar putea părea mișto și așa am crezut și eu când am ieșit din mașină, dar în termen de cinci minute de la întâlnirea cu acest tip, și-a făcut nevoile de cinci ori."

Britney Spears este momentan în plin proces cu tatăl ei și vrea să obțină în instanță îndepărtarea acestuia din funcția de administrator al averii ei.

FOTO: BRITNEY SPEARS