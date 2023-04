Britney Spears, răvășită, fără verighetă și cu un urs de pluș în brațe. Probleme la 10 luni de la căsătorie

Nu a trecut nici măcar un an de când Britney Spears și Sam Asghari s-au căsătorit și deja au apărut primele speculații legate de un viitor divorț. Atât ea, cât și soțul ei au fost fotografiați fără verighete la ultimele apariții în public. Vedeta a recunoscut de curând că e pe tratament antidepresiv.

Britney Spears și soțul ei cu 13 ani mai tânăr par a avea mai probleme în căsnicie. Cântăreața a plecat în vacanță fără el, doar în compania managerului ei. La cea mai recentă apariție în public, Britney pare răvășită și cară după ea un ursuleț de pluș.

Sursa foto: PROFIMEDIA

Artista și Sam Asghari s-au căsătorit anul trecut, după 5 ani de relație, însă se pare că acum căsnicia lor este în impas. Paparazzii l-au fotografiat și el fără verigheta zilele trecute.

Britney și-a îngrijorat fanii în ultimele luni, prin comportamentul ei bizar. Este cunoscut faptul că suferă de tulburare bipolară, iar de curând a avut o adevărată criză într-un restaurant, când a văzut că este fotografiată și filmată la masă. Potrivit martorilor, aceasta ar fi început să țipe la oameni și să îi înjure.

La scurt timp după, în presă a apărut informația conform căreia familia și prietenii ei au organizat o intervenție din cauza temerilor că artista „ar putea muri”, pe fondul presupuselor ei probleme cu sănătatea mintală.

Dar Britney a negat totul pe Instagram și a amenințat chiar că se va retrage de pe platformă, deoarece sunt mulți oameni care „nu îi vor binele”.

„Săptămâna aceasta la știri au spus că aproape că am murit și că sunt controlată de un manager și de „doctori”!!! Nu am echipă de conducere și nici nu voi mai avea în viața mea!!! Nu am „medici”!!!

Iau Prozac pentru depresie și cam atât!!! Sunt o persoană extrem de plictisitoare!!!”, a scris Britney.