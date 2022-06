Bucurie mare în familia lui Alex Dima. Prezentatorul a devenit tată de băiat

Alex Dima, unul dintre reporterii PRO TV și membru al echipei „România, te iubesc!” a devenit tată de băiat. El a dat vestea prin intermediul unui cont de socializare, publicând și o poză în care ține un scaun auto pentru bebeluși.

Alex Dima este foarte discret în ceea ce privește viața sa privată. Cu toate acestea, el a dorit să împărtășească bucuria venirii pe lume a fiului său cu prietenii și cu românii care îl urmăresc pe rețelele sociale.

„O minune de copil a venit pe lume! Sunt și tată de băiat! Familia noastra trăiește valuri de sentimente, am râs, am plâns, râdem, ne bucurăm din plin de aceste momente minunate, de acest dar care ne zâmbește și gungurește. Dacă vă aruncați o privire spre cer, prin al 9 lea o să ne zăriți și pe noi cum îl adulmecăm pe micul prunc pe toate părțile. Ne-a arătat și că poate să țipe din toti rărunchii. Urmează acum nopțile nedormite (sper să demonteze acest mit), scutece, muzica din jucării si toată aventura. Aștept cu nerăbdare! Să fim și să fiți sănătoși!”, a scris jurnalistul, pe contul său de Facebook.

Alex Dima a trecut printr-o grea încercare în urmă cu 13 ani, atunci când soția sa, Roxana, a fost diagnosticată cu un cancer agresiv care i-a curmat viața. Prezentatorul a dezvăluit că fiica lui, Sara, a fost cea care i-a oferit puterea și curajul de a merge mai departe. „Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta".

În prezent, jurnalistul are o altă parteneră de viață, Georgiana, femeia care i-a dăruit un fiu.

„Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, a povestit Alex Dima într-un interviu pentru Andreea Esca .



Sursă foto: Facebook/ Alex Dima

