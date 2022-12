Bunica de 76 de ani cerută în căsătorie de tânărul de 19 ani așteaptă un copil! Adevărata poveste din spatele scandalului

Milina Gatta și Giuseppe D'Anna au anunțat de curând că așteaptă un copil. Povestea celor doi a stârnit controverse pe rețelele de socializare încă de la primul videoclip publicat, însă acum internauții și-au ieșit din minți, fără a cunoaște totuși intenția tânărului de 19 ani.

În primăvara acestui an, tânărul de 19 ani și femeia de 76 s-au filmat pe TikTok în timp ce se sărutau, iar la scurt timp au anunțat că se logodesc, vestea care a șocat pe toată lumea. Au urmat milioane de reacții, critici și tot felul de glume, însă nimeni nu i-a întrebat, până de curând, care este adevărata poveste din spatele videoclipurilor celebre.

Giuseppe D'Anna a mărturisit, în cadrul unui interviu recent, de la ce a pornit totul și cum a reușit să-i înnebunească pe ultilizatorii TikTok-ului în doar câteva luni.

„Am postat primul videoclip pentru a explica dragostea pe care o am pentru bunica mea. Locuim împreună, ea este văduvă și încerc să îi ofer toata afecțiunea. Acel sărut pe care ni l-am dat unul altuia este, de fapt, un semn de afecțiune. La noi nu e ceva deosebit, sărutul pe buze este folosit între rude, nimic mai mult. Nu mă așteptam la asemenea reacții. Apoi am continuat gluma și am postat așa zisa logodnă dintre mine și bunica mea. De obicei, videoclipurile noastre se opreau la 2 milioane de vizualizări, dar acel videoclip a depășit 43 de milioane de vizualizări, imediat a devenit imediat viral.

După părerea mea a mers așa mult pentru că în străinătate, neînțelegând ce spuneam, chiar au crezut că suntem un cuplu. Am încercat chiar să explic că a fost o glumă, dar răspunsurile mele au fost acoperite de cei care credeau că suntem cu adevărat logodiți. Multe dintre comentarii au venit din Anglia, unde mulți mi s-au alăturat și mi-au arătat că există multe cupluri cu o diferență mare de vârstă. În Italia, în schimb, am primit multe critici. Mulți m-au contactat, mi-au cerut să fac diferite videoclipuri, dar doar un jurnalist portughez m-a întrebat dacă povestea este adevărată", a mărturisit băiatul de 19 ani pentru fanpage.it.

Giuseppe D'Anna: „Nu suntem cu adevărat logodiți”

La scurt timp după publicarea clipurilor video în care se sărută, tânărul de 19 ani a vrut să ducă poveste la extrem, așa că a răspândit informația conform căreia așteaptă un copil cu femeia de 76 de ani.





Ulterior, băiatul a explicat că totul a fost o glumă pentru a atrage urmăritori și că acum îi pare rău de faptul că lumea nu a considerat-o ca atare.

„Bunica nici nu a crezut la început. Îi era greu să creadă că un videoclip făcut pentru distracție poate fi văzut de zeci de milioane de oameni. Pentru a o face să înțeleagă, i-am spus că aproape jumătate din Italia ne-a văzut. Bunica a fost fericită, dar s-a și întristat de această neînțelegere și de faptul că, în ciuda încercărilor mele, nu am reușit să explicăm că nu suntem cu adevărat logodiți”, a declarat Giuseppe D'Anna .

