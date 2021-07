Călin Goia de la Voltaj își rotunjește veniturile din investiții care n-au legătură cu muzica

Călin Goia nu pune deoparte banii câștigați din muzică, ci îi investește. Solistul trupei Voltaj a dezvăluit cum își sporește câștigurile cu o viziune pe termen lung.

Muzica este lumea lui, dar știe că nu va face avere din ea. Călin Goia a dezvăluit că își investește banii în acțiuni pe Bursă și în imobiliare.

„Când m-am decis să plasez primele mele acţiuni, la SIF-urile sau la diverse bănci, nu ştiam aproape nimic despre aşa ceva. Chiar m-am amuzat. Odată cu primele câştiguri, a venit şi prima mea greşeală. Am decis să-mi angajez un broker specializat, în care am investit, o perioadă de vreme, multă încredere. După povestea cu criza din 2008 – 2009, am avut multe de tras, dar am pierdut şi încrederea în brokeri”, a declarat Goia pentru impact.ro.

Artistul de la Voltaj a mărturisit că a pornit pe cont propriu, după ce și-a făcut ucenicia în acest domeniu. A studiat temeinic piața și a descoperit cum să obțină dividende din investiții realizate cu cap.

Pandemia l-a găsit cu lecția învățată și cu nervii tari, ceea ce l-a ajutat să ia cele mai bune decizii.

„Am învăţat o lecţie importantă. Aceea că nu trebuie neapărat să vinzi atunci când se produce un eveniment major şi lumea din jur se panichează. Trebuie să înveţi să-ţi înfrânezi asemenea porniri, deoarece, cu puţină şansă, poţi câştiga. În martie 2020, spre exemplu, când a început nebunia cu pandemia actuală, cine a ştiut atunci să se înfrâneze şi să rişte a avut multe de câştigat”, a mai spus Goia, care și-a plasat banii și în imobiliare.

