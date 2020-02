Cântăreața Duffy, dezvăluire șocantă: ”Am fost violată, drogată și ținută captivă zile întregi”

Duffy, celebră pentru hitul din 2008, “Mercy” a dezvăluit recent motivul pentru care a absentat din lumea muzicii atâta timp.

Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor după ce a lansat cel de-al doilea album, “Endlessly”, acum aproape 10 ani.

”Nici nu vă puteți imagina de câte ori m-am gândit să scriu despre asta. Cum aș scrie, ce aș simți după aceea. Ei bine, nu sunt convinsă de ce acum este cel mai potrivit moment sau dacă este bine pentru mine să vorbesc”, a scris Duffy pe Instagram.

”Adevărul este, și vă rog să mă credeți că acum sunt ok și în siguranță, că am fost violată și drogată și ținută captivă pentru câteva zile. Bineînțeles că am supraviețuit. Recuperarea a necesitat timp. Dar acum pot să spun, după mii și mii de zile în care mi-am promis că vreau să simt din nou lumina soarelui în inima mea, că soarele strălucește din nou”.

Artista nu a dezvăluit numele celui care a abuzat-o. ”Vă întrebați de ce am ales să nu-mi folosesc vocea pentru a-mi exprima durerea? Nu am dorit să arăt lumii tristețea din ochii mei”, a explicat ea. ”M-am întrebat, cum aș putea să cânt din inimă dacă aceasta este distrusă? Încet, încet, și-a revenit”.

Cântăreața Duffy a devenit celebră în 2008, după ce single-ul ei, ”Mercy”, a ajuns numărul 27 în Billboard Hot 100. Artista a luat și un Grammy pentru cel mai bun album pop, “Rockferry”.

Foto: Profimediaimages.ro