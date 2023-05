Cântărețul care s-a afișat cu cel mai bizar costum la Met Gala 2023. Toate privirile au fost îndreptate asupra lui

Rapperul american Lil Nas X, numele real Montero Lamar Hill, a avut o apariție cu totul ieșită din comun. Cântărețul s-a lăsat pictat cu o vopsea argintie și a purtat doar un slip tanga și cizme cu platformă.

Pe 1 mai, câștigătorul a două premii Grammy, Lil Nas X, a apărut la Muzeul Metropolitan de Artă din New York purtând nimic altceva decât un tanga metalic. Pe corp i-a fost aplicată o vopsea argintie și zeci de cristale și perle Swarovski. Acest lucru nu a fost de ajuns și a completat ținuta cu o mască bizară, alcătuită din bijuterii similare.

Printre vedetele care au purtat cele mai spectaculoase ținute s-au aflat: Kim Kardashian, Jennifer, Rihanna și Doja Cat.

Ediția din acest an i-a fost dedicată lui Karl Lagerfield, designer-ul care a decedat în 2019.

Lil Nas X, „un fenomen recunoscut la nivel internațional”, s-a remarcat pe scena muzicală în 2019, când a lansat „Old Town Road” și a schimbat simultan industria muzicală, a spulberat normele genurilor, a cucerit topurile și a devenit viral în întreaga lume. Remixul cântecului cu Billy Ray Cyrus este single-ul care a stat cel mai mult pe locul 1 din istoria Billboard Hot 100, timp de 19 săptămâni. Piesa a primit discul de platină de 16 ori și recunoastere internațională prin numeroase alte premii, inclusiv două Grammy. După ce a lansat EP-ul „7”, în iunie 2019, care include single-urile „Panini” și „Rodeo”, Lil Nas X a continuat cu „MONTERO” („Call Me Be Your Name”), un imn queer care a provocat un dialog atât de necesar pe tot globul. Cu o poziție clară consolidată ca fashion icon datorită look-urilor sale incredibile, Lil Nas X, artist eclectic, a lansat albumul de debut „Montero”, aclamat de critici și nominalizat la Grammy.



Sursă foto: Getty Images, Instagram/ lilnasx

