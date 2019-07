Capsula-minune, unde Michael Jackson făcea tratamente cu oxigen pentru a-și prelungi viața, găsită după 10 ani

La jumătatea anilor ‘80, Michael Jackson a folosit tehnologia oxigenoterapiei pentru a încetini procesul de îmbătrânire.

Camera hiperbară unde Michael Jackson obișnuia să adoarmă și să inspire adânc oxigen cu scopul de a-și prelungi viața, a fost descoperită întâmplător într-un depozit din California. Încăperea este de fapt o capsulă, de forma unui aparat de bronzat, însă cu pereți din sticlă groasă, în care este pompat oxigen. De obicei, un astfel de dispozitiv e folosit ca terapie pentru pacienții cu arsuri.

Megastarul a folosit-o ani la rând pentru a combate efectele îmbătrânirii și pentru a-și prelungi viața.

„O să trăiesc cel puțin 150 de ani”, obișnuia să spună Michael, încrezător în efectele benefice ale capsulei-minune.

