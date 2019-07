Cara Delevingne s-a logodit cu iubita ei. Cum arată viitoarea ei soție

Cuplul format din Cara Delevingne și Ashley Benson a făcut senzație în lumea Hollywood-ului.

Zvonurile despre cuplul format din modelul britanic, Cara Delevingne, și actrița Ashely Benson au ieșit la iveală.

Cara Delevingne și Ashley Benson nu au confirmat încă relația pe care o au dar sursele apropiate susțin că cele două s-au logodit recent în secret în Saint Tropez.

În excursia romantică pe care au avut-o cele două au fost surprinse sărutându-se.





Ashley Benson And Cara Delevingne are engaged. They celebrated their engagement last night in Saint-Tropez. ???? pic.twitter.com/vgContTlZG — pop polls (@poppoIIs) July 9, 2019

Niciuna dintre cele două actrițe nu a confirmat încă logodna, dar cele două au fost surprinse de paparazzi purtând verighetele.





Cara Delevingne este un model britanic foarte apreciat, fiind muză pentru casele de modă Chanel, Balmain(etc), dar a jucat și în mai multe filme printre care Paper Towns, Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets, Anna Karenina etc.

Ashely Benson și-a făcut debutul cu renumitul serial Pretty Little Liars care a avut un succes impresionant. Cariera ei a continuat și a jucat în filme precum "Spring Breakers", "Pixels" sau "13 Going on 30"

Sursa Foto: Instagram, Getty Images



