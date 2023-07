Cardi B și-a ieșit din minți la un concert! A aruncat cu microfonul într-o fană care stropit-o cu o băutură

Situație fără precedent la un concert unde cânta Cardi B. Rapperița a aruncat cu microfonul într-o femeie.

Incident șocant în timpul unui concert din Vegas. Cardi B, aflată în timpul momentului său artistic, a aruncat cu microfonul într-o fană, după ce cea din urmă i-a aruncat cu băutura în față. Imaginile au ajuns virale pe internet, reacția artistei fiind fără precedent.

Momentul în care o femeie din public îi aruncă băutura din pahar direct în față rapperiței a ajuns viral în online. Cardi B a reacționat la secundă și i-a dat cu microfonul în cap. Situația a deranjat-o teribil pe artistă, motiv pentru care a reacționat în acest mod.



A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB