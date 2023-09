Care este cel mai scump cadou pe care Irisha de la Survivor l-a primit de la un fost partener

Irisha a dezvăluit, fără rețineri, care este cel mai scump cadou pe care l-a primit de la un fost partener. Fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit care este situația ei amoroasă.

Irisha este o prezență greu de trecut cu vederea, nu este de mirare că bărbații roiesc în jurul ei. Cu toate acestea, gândul ei este în altă parte. Recent, într-un interviu, fosta concurentă de la Survivor a vorbit despre situația ei amoroasă.

Care este cel mai scump cadou pe care Irisha l-a primit

Într-un interviu, fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit care este cel mai scump cadou pe care l-a primit de la un fost partener. Aceasta a recunoscut că a primit de la un fost partener căni de cafea.

„Sincer, am o geantă mai scumpă decât toate diamantele pe care le am eu. De la pretendenți am primit și genți, chiar și căni de cafea. De la un pretendent care chiar își dorea să îi fiu soție și mama la copii, mă făcea gospodină. A zis să îmi ofere niște căni, să mai stau pe acasă la cafea, mesaj subtil. L-am perceput ca atare, după mi-a făcut cadou o geantă. A temperat.”, a mărturisit Irisha, pentru playtech.ro.

Artista a vorbit și despre viața ei amoroasă, precizând că în momentul de față se axează mai mult pe carieră, dar asta nu înseamnă cu nu iese la întâlniri pentru a cunoaște un posibil partener.

„Sunt foarte focusată pe carieră, pe viitor, nu prea am timp liber și nu am timp de dragoste. Am fost într-o relație de 8 ani, ulterior într-o relație de 5 ani și îmi plac relațiile stabile. Ies la întâlniri, nu sunt Sfânta Maria, ies la date-uri, încerc, văd dacă iese ceva, dacă nu, asta este.”, a mai spus Irisha, pentru aceeași sursă.

