Care este povestea fetiței adoptate de Dana Nălbaru

Roxana are 10 ani, e o fetiță superbă și, în trecut, se afla pe lista copiilor greu de adoptat. Azi însă, au trecut 5 ani de când face parte din familia Danei.

„A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri (n.r. băiețelul lor). Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, a povestit vedeta într-un interviu pentru libertateapentrufemei.