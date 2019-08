Care sunt principalele reguli de respectat pentru o alimentatie sanatoasa?

Cu totii stim ca nu traim pentru a manca, ci mancam pentru a putea trai. Si este foarte important ca alimentatia sa ne ajute sa traim mai bine si mai sanatos. Iar acest lucru nu este greu de indeplinit daca respectam cateva reguli de aur, extrem de simple si la indemana fiecaruia dintre noi.

Astfel, trebuie sa ne preocupam de calitatea alimentelor care compun mesele noastre de zi cu zi, sa nu facem rabat de la acest aspect esential, doar din dorinta unei economii rau intelese, care se poate transforma de fapt, la un moment dat, in cheltuieli pentru recuperarea sanatatii noastre. Asa ca este indicat sa ne orientam in special catre alimente, produse cat mai putin procesate, cat mai simple, mai naturale.

Sa scoatem cat mai mult din meniul nostru obisnuit produsele mult procesate, pasteurizate si sa le facem loc tot mai mult celor care nu necesita preparare termica indelungata si care astfel le saraceste de proprietatile lor de baza.

De asemenea, nu trebuie sa ne ridicam de la masa cu acea senzatie de prea plin, dupa ce am devorat cu pofta mai mult decat putem duce, ci intotdeauna, la final, sa simtim ca am mai fi avut loc de o gustare. Iar asta ne va da o stare de bine, ne vom simti usori, energici si nicidecum incetiniti de o masa grea, care ne lasa fara vlaga. Iar acesta trebuie sa fie un obicei pastrat permanent, pentru ca zicala simpla, din popor, potrivit careia cine mananca mai putin traieste mai mult este plina de adevar si este confirmata de fiecare nutritionist.

Sa nu uitam de rolul esential al apei, pentru buna noastra hidratare, dar respectand si aici cateva recomandari. Astfel, vom consuma apa cu cel putin un sfert de ora inainte de masa si vom renunta la ea pe tot intervalul in care mancam. Abia dupa cel putin jumatate de ora dupa ce am terminat de mancat, putem bea apa din nou.

Este important sa nu mancam la ore tarzii, sa renuntam sa mai luam vreo gustare cu cel putin doua ore inainte de a merge la culcare. Totusi, putem face si mici exceptii, fara a le transforma in cazuri frecvente, atunci cand foamea este intensa si nu ne lasa sub nicio forma sa adormim.

Nu in ultimul rand, in alimentatia noastra trebuie sa urmarim echilibrul, asa ca in meniul zilnic trebuie sa se regaseasca in proportii corecte triada binecunoscuta, respectiv proteine, carbohidrati si lipide.