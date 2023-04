Carmen de la Sălciua ar fi dat afară din trupă un artist cu dizabilități pe care nu l-a mai plătit

Detalii ireale despre Carmen de la Sălciua i-au luat prin surprindere pe fani! Nelu Popa, fostul ei coleg de trupă, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre vedeta muzicii de petrecere, care ar avea un comportament cu totul diferit față de cel pe care și-l „etalează” în mediul online.

Vedeta nunților din România a fost demascată de unul dintre foștii săi colegi de formație în cadrul unui interviu oferit jurnaliștilor de la fanatik.ro. Nelu Popa, saxofonistul care a făcut parte din trupa lui Carmen de la Sălciua, a vorbit despre comportamentul pe care l-a avut artista atât față de el, cât și față de colegul său cu dizabilități, Cosmin Cascadoru.

Bărbatul, care se află astăzi în scaun cu rotile, i-ar fi cărat boxele la evenimente ani întregi, fără să fie plătit, iar mai apoi a fost dat la o parte ca și cum nici nu s-ar fi cunoscut.

Totul a început după ce Nelu Popa a distribuit în mediul online un mesaj despre modul în care s-a comportat Carmen cu Cosmin, solist vocal la câteva evenimente în perioada când saxofonistul a cântat cu fosta soție a lui Culiță Sterp, mai notează sursa citată.

„Astăzi am filmat un videoclip frumos alaturi de fostul meu coleg, care a fost dat afara din fosta formație, dupa ce a adus 5 ani de zile boxele la cantat fara a primi bani. La fel a făcut și cu mine și pentru asta îți mulțumim frumos Carmen! Publicul a decis, și acum suntem mai bine decat sperai și tu și noi”, a scris Nelu Popa pe Facebook.

Credincioasă fiind pe rețelele de socializare, puțini sunt cei care îi știu adevăratul caracter, demascat abia acum de fostul său coleg. Se pare că bazele trupei pe care o are aceasta au fost puse de Nelu Popa, Cosmin și încă un artist, pe nume Alin, dar trecerea timpului a „determinat-o” pe artistă să îi alunge pe toți.

„Eu, Cosmin și un alt băiat, Alin, am început să construim, practic, formația lui Carmen de la Sălciua. Am fost, practic, primii, până să apară Culiță. Apoi, Carmen ne-a dat la o parte rând pe rând pe fiecare. Cosmin nu mai cântă de ceva timp cu Carmen, el are acum o altă formație.

A fost dat afară, pur și simplu, după ce un an le-a purtat boxele peste tot. La începuturile noastre, nefiind așa cunoscuți, nu era nici prea multe cântări. Cosmin a înțeles că nu sunt bani, el a venit de bună voie, dar odată cu trecerea timpului, și-a dat seama că nu este în regulă ce se întâmplă.

E adevărat că fiecare început e greu, el a zis la început să nu îi dea niciun ban, a fost și solist vocal o vreme. A primit ceva bani, dar în ultima vreme, el fiind în scaun cu rotile, îl cam evita și și-a dat seama și el ce se întâmplă.

Te folosești de un om ani întregi și apoi îl dai afară, așa a făcut și cu mine. Carmen se comportă bine cu tine până o ajuți. Ce aș putea să zic: e un om profitor, o profitoare, nu!?”, le-a spus Nelu Popa jurnaliștilor de la Fanatik.

Sursă foto: Arhivă