Carmen Grebenișan a dat cărțile pe față. Vedeta a dezvăluit câte intervenții estetice are

Carmen Grebenișan, fosta concurentă Survivor, este destul de transparentă cu fanii și nu ezită să dezvăluie detalii din viața sa personală și profesională. Întrebată cate intervenții are, vedeta a publicat un videoclip pe Tik Tok în care a enumerat fiecare intervenție estetica făcută și scopul acestora.

Carmen Grebenisan a decis să saisfaca curioziatea fanilor și a vorbit deschis despre fiecare intervenție estetică făcută, într-un clip publicat pe Tik Tok. Aceasta a început prin a vorbi despre prima sa intervenție, o operație de mărire a sânilor, pe care a făcut-o la vârsta de 21 de ani.

„Sunt destul de transparentă cu situațiile astea, nu prea am vreo problemă în a le expune. Niciodată n-am avut, mi se pare că trebuie să fie asumat în momentul în care te apuci să-ți modifici corpul, măcar să fii împăcat cu tine la final, daca nu înainte. Am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, ceva de genul ăsta. Am 280 de mililitri implant mamar formă anatomică. Prima intervenție pe care am avut-o la față a fost injectarea buzelor, pe care le-am dizolvat de câteva ori, pentru că nu mi-a plăcut forma și acum îmi place foarte mult, deci am acid hialuronic în buze”, a spus aceasta.

După ce a vorbit despre implanturile mamare, Carmen a trecut la intervențiile estetice făcute la nivelul feței. Aceasta a explicat că a recurs la mai multe proceduri pentru a-și corecta cearcănele, pentru a diminua ridurile și a-și armoniza fața.

„După scurt timp mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona cearcănelor, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus în zona messeterului, ca să-mi supțieze partea asta de față, pentru că fața mea este foarte asimetrică. Mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple. N-am rinoplastie și nici fațete”, a mai adăugat ea.

