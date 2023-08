Carmen Grebenișan este măcinată de o problemă estetică: „Încerc toate metodele”

Carmen Grebenișan s-a numărat printre cei mai puternici concurenți de la Survivor România 2023, unde a petrecut cinci luni. Fosta concurentă se confruntă acum cu o problemă, despre care a vorbit încă din primele săptămâni după întoarcerea în România.

„Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea”, spunea Carmen în primăvara acestui an. Iată că, după câteva luni, fosta concurentă de la Survivor România 2023 încă mai încearcă tot felul de proceduri estetice pentru a scăpa de această problemă.

Recent, Carmen Grebenișan a postat imagini din cadrul unei clinici, unde a încercat un tratament nou. Ea a dat mai multe detalii pentru urmăritorii ei.

„Încă mă confrunt cu retenția de apă, așa că încerc toate metodele care să mă ajute la drenajul limflatic, atât cel facial, cât și corporal. Săptămâna trecută am început tratamentul facial NuEraTight și BalancerPro.

NuEraTight ajută la reducerea grăsimii, celulitei, ridurilor și tonifierii pielii, prin folosirea frecvențelor ridicate și a căldurii.Mai exact, poate stimula activitatea fibroblastelor și îmbunătăți fluxul de sânge, creând un efect de netezire imediat care va continua să se îmbunătățească pe masură ce mecanismul de vindecare al organismului generează producția de colagen nou.

#BalancerPro oferă un masaj blând și relaxant ce drenează mai întâi ganglionii limfatici și deschide calea pentru o circulație îmbunătățita și eliminarea limfei. Ajută la reducerea umflaturilor, eliminarea toxinelor, contribuind vizibil la modelarea taliei, abdomenului, feselor, șoldurilor si coapselor. Nici unul din tratamente nu doare, din contra, relaxează și nu necesită timp de recuperare.

Acum, cu toate informațiile acestea, urmează doar să fiu consecventă. Revin într-o luna, cu feedback. Dacă ați apelat la diverse metode care să ajute la problema retenției de apă, le puteți menționa în comentarii, mi-ar plăcea să le shareuim. E o situație destul de frustrantă cu care se confruntă multe fete și e nevoie de răbdare + muncă din interior + exterior”, a scris Carmen.

Carmen Grebenișan, care a ieșit pe locul 3 la voturi în marea finală Survivor 2023, s-a îngrășat în timpul competiției.

„Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme, cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor m-am îndopat calumea, că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59”, a povestit ea anterior.



Carmen Grebenișan este cea mai bună prietenă a Alinei Ceușan. Cele două clujence, pasionate de modă, au ajuns să aibă mii de fani pe Instagram datorită activității de influencer. Nu odată, au fost numite ”Reginele Instagramului”, datorită postărilor care stârnesc curiozitatea internauților. Carmen a felicitat-o recent pe Alina pentru noul ei proiect. Ea va fi gazda show-ului Love Island România.

Sursă foto: Instagram/Carmen Grebenișan; arhiva PRO TV

