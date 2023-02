Carmen Harra, previziuni despre un posibil cutremur în România: „E mai complexă situația”

Ajunsă la 67 de ani, Carmen Harra, fostă cântăreață, este în prezent una dintre cele mai cunoscute prezicătoare din România.

Mutată în SUA de foarte mulți ani, Carmen Harra a stat de vorbă recent cu jurnaliștii de la Ciao despre cutremurele care au avut loc în Turcia și în România, afirmând că țara noastră nu este în pericol de a fi lovită prea curând de un seism puternic.

„Mie mi se pare foarte ciudat cutremurul ăsta, în felul în care s-a întâmplat și magnitudinea lui. Nu știu dacă e și o mână umană la mijloc, nu numai revolta pământului față de așa ceva. Deci nu mi se pare că e un simplu cutremur. E ceva mult mai complex aici care s-a întâmplat și simt în intuiția mea că e și o mână umană la mijloc, într-un fel sau altul. Deci e ca un avertisment, vine ca ceva cu dublu tăiș. E mult mai complexă situația decât pare. Nu văd în România un cutremur de proporțiile astea în viitorul apropiat. Văd cutremure mici, tolerabile, dar nu așa ceva, deci românii să fie vigilenți, pentru că întotdeauna e bine să fii vigilent la așa ceva, să ai grijă, și în special în București nu se face nimic să se consolideze clădirile care sunt în pericol. Vă ocupați de orice altceva, dar nu ca să vă protejați sau să vă gândiți la viața oamenilor, dat fiind faptul că Vrancea este o zona seismică. Însă lucrurile nu se repetă cum au fost, cutremurul din ’77 a fost un cutremur care a dărâmat centrul Bucureștiului. Va veni un cutremur în viitor, dar nu imediat și nu în centrul Bucureștiului, ci în zonele apropiate, fără să producă astfel de nenorociri. Nu este în viitorul imediat apropiat, așa că puteți să stați liniștiți, deși e greu să stați liniștiți când știi că trăiești într-o astfel de zonă și mai ales că ciclic astfel de cutremure se întâmplă. Nu se întâmplă nimic pe parcursul anului 2023, nimic de genul ăsta pentru români. Am trăit cutremurul din ’77, eram la București! Nu am să uit cât trăiesc. Era spre seară, adică în jur de opt seara. Am vrut să mă culc și am avut o senzație de sufocare. Am văzut în fața ochilor cum cad clădirile și am ieșit din clădire cu două minute înainte să cadă clădirea. Am văzut oameni murind în fața mea, nu am să uit cât trăiesc, eram în pijamale, în picioarele goale. Eram venită la București, de la Cluj, unde eram student. Aveam 22 de ani și nu am să uit niciodată ce traumă am suferit, apropo de trauma cutremurelor, ani și ani de zile. Și acum sufăr! Cutremurele sunt politice, cutremurele sunt de altă natură, în special economice, devastatoare, în perioada care urmează, așa că trebuie să ne înarmăm cu înțelepciune să știm cum să navigăm prin această perioadă dificilă prin care trece omenirea. Avem și o mică bucurie că totuși nu ne paște așa ceva”, a spus Carmen Harra.