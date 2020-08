Carmen Negoiță, nud la aproape 40 de ani! Cum s-a lăsat fotografiată vedeta: „Îmi iubesc corpul”

S-a născut în Pitești, pe 15 septembrie 1980, dar a devenit o figură cunoscută în showbiz-ul românesc în anii 2000, datorită mariajului pe care l-a avut cu Ionuț Negoiță, cel care a fost până zilele trecute patronul clubului de fotbal Dinamo București.

Carmen Negoiță, căci despre ea este vorba, a divorțat de Ionuț Negoiță și a devenit o figură importantă în mediul online din România, fiind atât influencer de modă, cât și de turism. În anul 2014, ea a participat la London Fashion Week, după care a apărut în Vogue Portugalia, datorită ținutei pe care a purtat-o la celebrul eveniment din Marea Britanie.

Anul trecut, Carmen Negoiță a participat la „Ferma. Un nou început”, iar acum vedeta și-a surprins fanii din mediul online. Cu doar câteva săptămâni înainte să împlinească 40 de ani, ea s-a lăsat fotografiată nud și a postat fotografiile pe rețelele de socializare.

„Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am doi copii, am vergeturi și toate cele. M-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experiențe minunate și m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă femeie. Îi arăt recunoștința mea prin exercițiile pe care le fac și prin modul în care îl mențin sănătos”, a scris Carmen Negoiță în dreptul fotografiei care a strâns aproximativ 5.000 de like-uri în doar câteva ore.

foto: Instagram Carmen Negoiță; PRO TV

