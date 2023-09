„Câștig 50.000 de lire sterline pe lună ca iubită profesionistă”. Cum face o britanică avere fără să iasă la întâlniri

Char Borley a inventat o nouă meserie, aceea de „iubită profesionistă”. Ce presupune asta? Britanica spune că are zeci de iubiți online, însă nu este nevoită să iasă la întâlniri. Femeia se laudă că primește lunar în conturi sume uriașe și are mai multe „pachete” pentru cei care vor să beneficieze de atenția și timpul ei.

Char este fost model Playboy și spune că acum câștigă și 50.000 de lire sterline pe lună ca „iubită profesionistă”. Doritorii o pot angaja pentru o zi, o săptămână, sau chiar o lună pentru a le fi iubită virtuală.

„Sunt foarte mulți bani. Nici am idee cât am făcut în total. Eu o numesc „The Girlfriend Experience” – bărbații mă plătesc pentru a fi iubita lor pentru o zi, o săptămână sau o lună și totul se desfășoară online. Îmi pot da mesaje oricând vor să comunice cu mine. Cei mai mulți sunt interesați doar să-mi povestească ce au făcut în acea zi și să aibă companie virtuală", a declarat Char, potrivit The Mirror.

Char oferă numeroase pachete bărbaților singuri și bogați, nivelul superior costând 1.000 de lire sterline pe săptămână pentru apeluri telefonice zilnice, interacțiuni video și fotografii cu ea relaxându-se acasă.

Fie că trimite mesaje despre ce a mâncat la micul dejun, instantanee în lenjerie intimă sau face apeluri video în timp ce pregătește cina, Char Borley se asigură că toți iubiții ei sunt mulțumiți.

Britanica a povestit amuzată că unul dintre ei a inclus-o chiar și-n testamentul său.

„După ce am stat de vorbă o vreme și ne-am cunoscut, am devenit rapid dependența lui și acum sunt în testamentul lui”, a declarat Char. Pe lângă meseria de „iubită profesionistă”, Char lucrează și ca antrenoare de fitness.

Fotografii: Profimedia Images