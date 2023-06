Câștigătoarea celor 10 milioane de euro de la Loto 6/49 și-a ridicat banii. Ce mesaj a avut

Cu un bilet Loto complicat, cu 47 de variante, o femeie din București a reușit să câștige puțin peste 10 milioane de euro la Loto 6/49. Cel mai mare premiu din istoria acestei trageri a fost revendicat luni.

Duminică, 25 iunie 2023, a intrat în istoria Loteriei Române drept ziua în care s-a câștigat cel mai mare premiu de la Loto 6 din 49 : 50.096.011,76 de lei (peste 10,1 milioane de euro).

Fericitul câștigător este o femeie din Sectorul 6 al Capitalei, care a cheltuit 469,50 de lei pentru completarea unui bilet cu 67 de variante: în zona A cu schemă redusă cod 50, în zona B a jucat 7 numere și în zona C - schemă redusă cod 50.

Luni, jucătoarea și-a ridicat premiul, mai puțin impozitul care se ridică la 40% din câștig.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea. Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!”, a spus câștigătoarea, conform reprezentanților Loteriei Române.