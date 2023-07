Cât a plătit un român pentru o zi de plajă în Mamaia-Sat. Pe bonul fiscal apare și prețul șezlongurilor

Turiștii care ajung pe pe litoralul românesc rămân uimiți în fața prețurilor exagerate pe care le practică unii comercianți. Un bărbat care a mers în stațiunea Mamaia-Sat a fost șocat când a văzut bonul fiscal.

De la începutul sezonului estival, mai mulți români s-au revoltat pe rețelele sociale din cauza prețurilor foarte mari cerute pentru șezlonguri sau consumație.

Un turist român și-a povestit recent experiența din Mamaia-Sat, postând și o poză cu bonul, pe Forum Thassos.

„Pentru cei care mai cred în litoralul românesc. Din motive independente a trebuit să ne amânăm pentru luna august vacanța în Thassos.Printre picături, am zis să prindem o zi, două la noi. Am venit pentru 2 zile la Mamaia-Sat. 350 lei pe noapte studio la 150 m de plajă. O iesire la plajă de câteva ore ieri. Atașez bonul. Mentionez că la Scala Marion (nr.Thassos, Grecia), la 10 E consumație obligatorie de sezlong, am mai primit gratuit chips-uri și 2 sticle de apă la 0,5. Aici, am primit doar bonul fiscal”.



