Cât de frumoasă este fiica lui Mugur Mihăescu! Cum arată și cu ce se ocupă Ivona la 25 de ani

La 55 de ani, Mugur Mihăescu se poate declara un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Actorul are o fiică superbă, care a reușit până la 25 de ani să își construiască o carieră de succes. Iată cum arată Ivona și cu ce se ocupă după ce a terminat facultatea!

Mugur Mihăescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la noi din țară, este un tată mândru și un soț fericit, iar din punct de vedere profesional se descurcă de minune. Ultimul rol l-a avut în filmul de succes „Haita de Acțiune”, regizat de Matei Dima, proiect despre care a vorbit în podcastul lui Cătălin Măruță. A abordat, de asemenea, și subiectul legat de familia sa, aducându-le în discuție pe cele mai importante femei din viața lui: soția și fiica.

„Dacă mă întrebi, regretele vieții mele sunt două: unu, că nu am putut să avem încă un copil, din cauze fizice pe vremea aia, RH-ul care nu se potrivea etc. Ăsta este unul dintre cele două regrete ale vieții mele. Și al doilea mare regret este că nu am putut să stau mai mult cu ea când era mică. Nevastă-mea câteodată mă ceartă și îmi zice: uite cât timp îți petreci cu alți copii, cu copii mici și cu fii-ta nu ai avut timp, pentru că a trebuit să stai mereu plecat (n.r. cu fiica lui, Ivona)”, a spus Mugur Mihăescu.

Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Mugur Mihăescu

Ivona Mihăescu are 25 de ani, iar până la această vârstă a reușit să pună bazele unei cariere de invidiat. Tânăra a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, iar mai apoi s-a angajat în domeniul imobiliarelor, în Londra. (Vezi în galeria de mai sus cât de frumoasă este fiica lui Mugur Mihăescu)

„Eu am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia, cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-n-coa, să fie mândră, să fie independentă, să știe să ierte, să știe să pedepsească. Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a putut dărui viața. A șlefuit-o viața asta și mă-sa. O venereze într-un fel pentru asta, pentru ce a putut să facă. Am contribuit și eu, ce-i drept, nu foarte mult, dar cel mai mare rol l-a avut nevastă-mea”, a mai spus actorul.

Sursă foto: Instagram

