Cât de frumoasă este sora mai mică a lui Beyonce! Solange a făcut ravagii la o gală de modă în New York

Solange Knowles, sora mai mică a lui Beyonce a făcut ravagii la Gala de Tomnă a Baletului New York City.

Muziciana și compozitoarea în vârstă de 36 de ani a zâmbit cu mândrie pentru fotoreporteri în timp ce se îndrepta spre Teatrul David H. Koch de la Lincoln Center, îmbrăcată într-un costum bărbătesc, bleumarin.

Solange a fost unul dintre invitații de onoare ai evenimentului, ea fiind cea care a compus muzica pentru piesa de deschidere a galei, ceea ce o transformă în a doua femeie de culoare care compune pentru New York City Ballet.

Este vizibil faptul că frumusețea este moștenire de familie, întrucât Solange a atras toate privirile odată ajunsă la eveniment, așa cum se întâmplă și în cazul surorii sale Beyonce. Deși a ales o ținută masculină, formată dintr-un costum supradimensionat, o cămașă albă, o geanta neagră și botine cu toc, silueta înalta și zveltă a ajutat-o să arate impecabil.

Autorea hitului Don't Touch My Hair este a doua femeie de culoare care compune pentru New York City Ballet, după ce Lido Pimienta a devenit prima în 2021 cu compoziția să "Sky to Hold", potrivit Dailymail.

Gala de Tomana a Baletului New York City este un eveniment înființat în 2012, care onorează coregrafi renumiți împreună cu cei mai talentați oameni din lumea modei, fiind o fuziune între arta dansului și a modei.

Sursă foto: Getty, Profimedia

