În anii ’90 toate fetele aveau postere cu el. Cât de mult s-a schimbat Nick Carter din Backstreet Boys

A cucerit inimile a milioane de fane prin fizicul și carisma sa, iar acum Nick Carter este din nou pe val. Nu mai este adolescentul rebel de acum 26 de ani, dar încă reușește să atragă toate privirile și să țină o scenă întreagă în picioare.

Nick Carter a devenit cunoscut după ce a debutat în formația Backstreet Boys. Cu ochii săi albastri fermecători și cu coafura ce l-a consacrat, solistul a câștigat inimile a milioane de fane. Melodii precum "I want it that way" sau "Everybody" au fost o sursă de inspirație atât pentru admiratorii săi, cât și pentru alți artisti - Justin Bieber ( "As long as you love me")

La cei 39 de ani, Nick este la fel de sexy ca la înființarea trupei. Chiar dacă și-a schimbat coafura, iar ținutele nonconformiste au fost înlocuite cu altele de actualitate, Nick încă impresionează prin fizicul și carisma sa.

După ce a cunoscut faima, viața artistului s-a schimbat iremediabil. Asemenea unui rollercoaster, a urmat o perioadă strălucită, apoi desprțirea, iar în 2013 reuniunea.

În 2019 trupa Blackstreet Boys au început un nou turneu în mai multe orașe din Marea Britanie.

Sursa foto: Getty

Vezi și Profil de celebritate - Kevin Hart și-a rănit spatele într-un accident rutier