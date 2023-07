Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe mâinile medicilor din Turcia! Cum arată analizele designerului vestimentar

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri vestimentari din România. Acesta, deși are un succes incredibil în domeniul modei, a trecut prin multe încercări dificile de-a lungul vieții. În urmă cu 4 ani, în cadrul unui control de rutină, a fost diagnosticat cu cancer de colon. Din fericire, după multe luni, Cătălin Botezatu a reușit să scape de cumplita boală cu ajutorul unor medici din Turcia.

Cătălin Botezatu și-a luat prin surprindere fanii zilele trecute, după ce i-a anunțat că se află din nou la clinica din Turcia, care în urmă cu 4 ani i-a salvat viața. De această dată însă nu există niciun motiv de îngrijorare deoarece designerul s-a întors în spital pentru un control de rutină. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu nu a mers singur, ci alături de Eva Pavel, cea care de-a lungul timpului a fost mâna lui dreaptă și l-a consiliat din punct de vedere medical.

„Am ajuns din nou la spitalul unde m-am tratat de toate problemele mele medicale. Sunt aici alături de Eva Pavel, consilierul meu medical internațional și așa cum îmi place să îi spun, îngerul meu păzitor. Sunt monitorizat de 14-20 de medici specialiști. Cu Eva Pavel am fost la toate vizitele medicale, analize și operații. Cu Eva am adus din România în Turcia nu zeci, ci sute de pacienți români care, din păcate, au fost diagnosticați cu tot felul de boli, fără șanse, iar aici au avut șanse”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Click.ro.

Eva Pavel a vorbit și ea despre starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu. Se pare că din punct de vedere oncologic, designerul este departe de orice pericol, toate analizele din acest spectru ieșind absolut perfecte. În cursul zilei de 12 iulie, el va fi supus și unor investigații din secția de cardiologie:



„Starea de sănătate a lui Cătălin este foarte bună. În urma analizelor a reieșit că nu mai există nicio problemă de natură oncologică. Urmează o zi importantă la secția de cardiologie. Cătălin va efectua o angiografie pentru a verifica situația stenturilor montate cu 6 ani în urmă.

De-a lungul ultimilor ani, am fost alături de el la fiecare intervenție medicală pe care a avut-o. Mă bucur că pot fi alături de el și în aceste zile pline de emoții, când efectuează analizele medicale recomandate de medici, pentru a verifica starea lui de sănătate. El necesită o monitorizare medicală regulată și merge periodic la control”, a spus și Eva Pavel pentru sursa citată.

În urma consultației cardiologice, Cătălin Botezatu a fost supus unei noi operații:



“Starea mea de sănătate este una bună. Mă simt foarte bine după această intervenție si mă bucur că am avut șansa să nu ajung la complicații. Mă voi întoarce acasă cu forțe proaspete si pregătit să-mi continui proiectele la nivel național si internațional. Sunt la spital alături de îngerul meu, Eva Pavel, și mă simt liniștit și ocrotit”, spune Cătălin Botezatu pentru Playtech.

Sursă foto: Cătălin Botezatu/Instagram