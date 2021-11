Cătălin Măruță și-a sărbătorit tatăl acasă, la Târgu-Jiu! Cei doi seamănă ca două picături de apă 

Cătălin Măruță și Andra sunt împreună de 15 ani și au împreună doi copii. Programul lor este unul foarte încărcat, însă întotdeauna găsesc timp pentru oamenii dragi din viața lor.

Pe 1 noiembrie a fost ziua de naștere a tatălui prezentatorului, iar Cătălin și David și-au făcut bagajele și au pornit spre Târgu-Jiu pentru a fi alături de sărbătorit.

Prezentatorul emisiunii La Măruță s-a fotografiat alături de tatăl său și a încărcat imaginile pe contul personal de Instagram, împreună cu un mesaj. "Azi îl sărbătorim pe tatăl meu, un om minunat de la care am moștenit atat de multe lucruri! La mulți ani, tata! Să fii sănătos și să ne bucurăm împreună de cât mai multe clipe frumoase!Te iubim", au fost cuvintele scrise de către Cătălin.

În urmă cu ani buni, Cătălin Măruță a dezvăluit mai multe despre părinții săi. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el".

