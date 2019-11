Cătălin Moroșanu și Costi Diță  se vor întrece pe circuit, la volanul a două autoturisme care au făcut istorie

Cătălin Moroșanu și Costi Diță intră săptămâna asta în cea mai inedită cursă de mașini din viața lor.

Sâmbătă, de la ora 10:30, în emisiunea SuperSpeed la PRO TV, cei doi acceptă provocarea lui Giurgea și Bratu și se vor întrece pe circuit, la volanul a două autoturisme care au făcut istorie în România.

În ediția de săptămâna trecută, Bratu și Giurgea și-au făcut cadou mașinile care au scris istorie în industria auto românească: Dacia 1300 și Oltcit. După ce au testat zeci de mașini puternice, în cei 3 ani de emisiune, cei doi s-au decis să testeze și potențialul celor două autoturisme vechi de peste 40 de ani. Luptătorul K1 și actorul din serialul Las Fierbinți sunt primii care acceptă provocarea Superspeed și vor pleca de la linia de start în traseul contra cronometru.

„Mașina pe care am primit-o cadou, Dacia 1300, arată mai rău decât Oltcit-ul pe care i l-am făcut eu cadou lui Bratu. A mea are 80.000 km și e plină de rugină, a lui are 16.000 km și e impecabilă. Dar ceva îmi spune că, după ce vor merge cu ele invitații noștri, tot Dacia va rămâne în picioare. Practic, SuperSpeed e și când readuci la viață bucăți de istorie.” a spus Costin Giurgea. Tudor Bratu crede că mașina primită de la Giurgea este probabil cadoul vieții lui și este nerăbdător să-l lase pe mâna vedetelor: „Supriza anului, cadoul anului și probabil al vieții mele de până acum a fost acest superb Oltcit de la Giurgea. Am copilărit într-unul și acum pot merge cu unul în fiecare zi și mai important, oameni importanți din Romania vor veni la SuperSpeed să îl conducă așa cum ar conduce un Ferrari sau un Lamborghini. Practic, cu Dacia și Oltcit-ul nostru și materialele cu ele, vom scrie și noi paginile noastre pentru istoria auto românească”.

Cum s-au comportat în cursă cele două mașini, dar și cine va reuși să scoată cel mai bun timp, vedem sâmbătă, de la ora 10:30, la PRO TV. În fiecare săptămână, Giurgea și Bratu vin cu cele mai noi informații din industria auto, dar și cu invitați care acceptă provocările Superspeed la PRO TV.