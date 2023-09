Câți bani primește Sandra Izbașa în fiecare lună de la statul român. Este cea mai mare sumă acordată foștilor sportivi

Sandra Izbașa, fosta dublă campioană olimpică la gimnastică, primește o rentă viageră maximă de la statul român.

Sandra Izbașa, în vârstă de 33 de ani, s-a retras din activitatea de gimnastă în 2014 și în prezent lucrează ca antrenoare în cadrul CSA Steaua. Fosta campioană olimpică încasează lunar de la statul român o sumă colosală, este cea mai mare sumă pe care o primește un fost sportiv.

Fosta gimnastă are în palmares două medalii olimpice, aur la sol, câștigată în 2008 la Beijing, și aur la sărituri, câștigată în 2012 la Londra. Sandra are și cinci titluri europene şi un argint mondial. Pentru medaliile câștigate în timpul carierei de gimnastă, Sandra Izbașa primește lunar suma de 16.635 de lei sub formă de rentă viageră, conform Agenției Naționale pentru Sport.

Suma pe care fosta gimnastă o primește în prezent este cea mai mare sumă pe care o poate oferi statul român unui fost sportiv pentru rezultate excepționale pe care le-a adus României.

Recent, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi s-au cununat chiar în ziua în care au împlinit trei ani de relație

„Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la acestă slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine. Abia aşteptăm să ne bucurăm,să ne distrăm, să fim extraordinar de energici şi să-i bucurăm pe toţi cu ceea ce am pregătit noi un an de zile, destul de intens”, a declarat Sandra Izbașa.

Sursă foto: Insagram

VEZI ȘI VIDEO