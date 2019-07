Câți bani vor surorile Kardashian-Jenner pentru a mai apărea în reality-show-ul care le-a făcut celebre

Surorile Kardashian-Jenner sunt miliardare, prin urmare orice aparție televizată e o favoare pe care acestea le-o fac posturilor TV. Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie și mama lor, Kris Jenner, au cerut renegocierea contractului prinvind apariția la TV.

Keeping Up With The Kardashians este show-ul TV care le-a lansat în show-biz pe surorile Kim, Kourtney și Khloe Kardashian și pe Kendall și Kylie Jenner. Reality-show-ul, care a debutat la E! Entertainament pe 14 octombrie 2007, prezenta viața personală și profesională a familiei Kardashian-Jenner.

În 2017, mama celebrelor surori, Kris Jenner, a cerut renegocierea contractului, care le-a adus fetelor suma totată de 150 de milioane de dolari. Acum, surorile Kardashian-Jenner vor 300 de milioane de dolari pentru a mai apărea în show-ul care le-a făcut celebre, scrie Radar Online.

Surse din anturajul familiei au declarat pentru publicația americană că pe cele 5 surori nu le mai stimulează salariul actual de la postul TV.

„În ceea ce le privește pe Kendall și Kylie, Kendall e un supermodel de talie mondială, iar Kylie e miliardară. Nu era cazul în 2017”, spun sursele publicației.

Citește și: Kylie Jenner, despre cum a făcut primul miliard de dolari: „N-am moștenit niciun cent”

Dublarea onorariului este justificată atât de audiențele înregistrate de show, cât și de faptul că mulți dintre membrii familiei au propriile familii acum, deci și cheltuieli mai mari.

Decizia aparține managerilor postului TV, care trebuie să pună în balanță profitabilitatea show-ului. E! Entertainment a găzduit până acum 16 sezoane din saga Kardashian, cu care a avut succes din prima.

În prima lună, Keeping Up With The Kardashians a devenit cel mai privit show TV din SUA, în rândul populației cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani.

Cel mai de succes episod a fost cel din sezonul 4, în care postul a televizat ceremonia de nuntă a lui Khloe Kardashian cu Lamar Odom. Peste 3,2 milioane de oameni s-au uitat atunci la emisiune.

Vezi și: Top 3 Celebrități care n-au terminat liceul