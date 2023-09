Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Călin Donca. Afaceristul se află încă în arest

Călin Donca, un afacerist foarte cunoscut în mediul online, a fost acuzat de evaziune fiscală și formarea unui grup infracțional, iar acum se află în arest. Între timp, pe pagina sa de Instagram a apărut o nouă postare, care i-a șocat pe internauți.

Călin Donca se numără printre cei mai bogați 500 de români, iar pe rețelele de socializare se lăuda cu viața de lux pe care o ducea. Totul s-a năruit pentru el în data de 19 septembrie, când procurorii DIICOT l-au reținut pentru evaziune fiscală și formarea unui grup infracțional organizat. Astfel, milionarul de pe TikTok a rămas, în urma perchezițiilor făcute la domiciliul său, fără mai multe bunuri de lux, printre care un BMW X 7, un BMW I 7 și un Lamborghini Aventador.

Milionarul se află în aceste momente în arestul poliției, dar se pare că a numit pe cineva care să se ocupe de conturile sale de socializare. În urmă cu doar câteva ore, pe Instagramul lui Călin Donca a apărut un clip video, dar cei care îl urmăresc nu pot reacționa, deoarece comentariile la postarea respectivă au fost dezvactivate.

Câți bani a pierdut Dorian Popa după ce a fost înșelat de Călin Donca

Dorian Popa, cunoscutul vlogger, se numără printre persoanele care au investit în afacerile lui Călin Donca. Acesta cumpăraseră de la milionar mai multe panouri solare și, pe lângă acest lucru, îl considera și un bun prieten.

În cadrul unui clip video publicat pe contul său de YouTube, Dorian Popa le-a arătat fanilor sumele pe care le-a virat către firma lui Călin Donca. În total, vloggerul a scos din buzunare aproximativ 15.000 de euro.

“În total, 15.000 de euro, atât au costat panourile fotovoltaice de pe casa mea. Est dovedibil cu orice extras de cont pe care îl poți scoate din aplicația bancară pe care o am pe telefon, de acolo am extras și aceste facturi. Normal că nu puteam să vă pun tot extrasul din motive de confidențialitate, din motive de greșeli pe care le-am mai făcut în trecut când mi-ați văzut numerele de la card, facturile, buletinul și cine mai știe ce alt date.

Deci eu mi-am achitat aceste panouri și în timp ce se montau aceste panouri și am fuzionat, relaționat mai mult cu domnul Călin Donca, care mi-a și cerut câteva detalii despre viața de social media, pentru că mi-a zis “Vreau să-mi spui și tu mie câte ceva” după ce eu am adresat câteva întrebări de fotovoltaice, am relaționat, am simțit o oarecare chimie. Atenție, nu știu încă dacă ceea ce se speculează este adevărat sau nu. Legea spune că trebuie să pleci de la prezumția de nevinovăție, însă singurul lucru care m-a speriat pe mine și m-a făcut să iau inițiativă pentru acest vlog, a fost că de la 24 de ore de arest, i s-a făcut extinderea la 29 de zile, ceea ce în accepțiunea mea înseamnă că, totuși, niște dovezi există.

(...) Mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce se vehiculează în presă (...) nu vizează acele parcuri fotovoltaice unde unii oameni, și eu, adică noi mai mulți investitori, am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit. Nu m-am aruncat să investesc o sumă mare.”, a spus Dorian popa pe contul său de YouTube.

Foto: Călin Donca/Instagram, Dorian Popa/Instagram, Captură YouTube