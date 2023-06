Ce a apărut pe Instagramul Danei Roba, vedeta desfigurată în somn de soțul său

Dana Roba se află în aceste momente pe patul de spital, în stare conștientă, după ce în urmă cu o săptămână a fost bătută cu bestialitate de către soțul său.

În cursul zilei de 5 iunie 2023, Dana Roba a ajuns în stare foarte gravă la spital, după ce soțul său a bătut-o cu un ciocan în cap din cauza unui exces de furie provocat de gelozie. Cei doi se aflau în plin proces de divorț când Daniel Balaciu, partenerul său, a descoperit că aceasta ar fi început o relație cu un alt bărbat.

După incident, Dana Roba a fost operată pe creier timp de 9 ore, iar agresorul ei a primit 30 de zile de arest preventiv, urmând ca anchetatorii să stabilească ce pedeapsă va primi pentru fapta comisă.

Cazul Danei Roba a șocat o țară întreagă și nu puțini au fost cei care i-au transmis mesaje de încurajare după tragedie. Prietenii și chiar persoanele care pur și simplu au rămas fără cuvinte când i-au auzit povestea au postat pe pagina sa de Instagram, în diferite secțiuni de comentarii.

„Ultimele vesti despre tine arata un pic de optimism in legatura cu starea ta, ca esti constienta si ca ai trecut peste momentele critice. Dana, daca ai stii cati oameni tin la tine si se roaga pentru tine!!! Am urmarit cu sufletul la gura in fiecare zi vestile despre tine si mi-a fost dat sa citesc sute sau poate mii de comentarii, nu numai aici, ci si pe alt site de socializare.

Eu sunt CONVINSA ca rugaciunile tuturor au facut ca mila lui Dumnezeu sa se reverse asupra ta si sa nu pleci dintre noi. Iti doresc din toata inima sa te refaci complet!”, a scris cineva în secțiunea de comentarii de la ultima postare publicată de make-up artist.

„Nu-mi vine sa cred ce citesc, tremur și imi vine să plâng. Tu, suflet minunat, să treci prin asemenea traume...Fă-te bine, Dana...ești un om minunat. Nu-mi vine să cred...”, a mai scris cineva.

„Doamne ajuta sa va reveniti si sa nu ramaneti cu sechele! Incredibil ce s-a putut intampla”, a mai transmis o persoană.

Sursă foto: Instagram