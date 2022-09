Ce a dezvăluit o croitoreasă din Bacău, care a lucrat pentru Regina Elisabeta a II-a: „Nu aveam voie”

Croitoreasa din Bacău, care a avut ocazia de a colabora cu suverana, a mărturisit detalii neașteptate despre cum se desfășoară lucrurile la Palatul Buckingham. Iată ce reguli stricte trebuia să respecte!

Printre angajații care se ocupau de ținutele colorate și îndrăznețe ale reginei s-a aflat și o româncă. Claudia Florian, croitoreasa din Bacău care a lucrat la Palatul Buckingham, a făcut o serie de mărturisiri despre regulile stricte pe care toți angajații erau obligați să le respecte. Croitoreasa are acum 47 de ani și încă de mică a fost pasionată de modă. A performat până când a ajuns să lucreze pentru Regina Elisabeta, care și-a ales întotdeauna cei mai buni croitori din lume.

„Mi-am făcut un C.V. şi am plecat prin Londra ciocănind la toate magazinele să văd cine are nevoie de o croitoreasă.

Când am ajuns la interviu, am întâlnit o doamnă foarte aspectuoasă, care s-a prezentat ca fiind asistentă personală a Elisabetei, Regina Angliei. Nu îmi venea să cred. Am fost foarte încântată de oferta ei. Am avut un alt interviu la Buckingham Palace. Era un nou început pentru mine.

După interviu, am fost acceptată pentru o perioadă de un an să fac hainele Reginei, să o întâlnesc personal şi să facem probe la diverse materiale pentru a confecţiona piesele vestimentare pe care le purta. Materialele folosite erau 100 la sută mătase naturală, făcute la comandă pentru Regina Elisabeta. Experienţa a fost nemaipomenită.

Eram verificată de fiecare dată când intrăm în palatul Reginei şi nu aveam voie cu telefon sau alte aparate cu care puteam face poze sau înregistrări. De fiecare dată când întâlneam Regina, trebuia să mă înclin în faţa ei şi să spun „Majestatea Voastră”. Mă simt împlinită că am avut această oportunitate să ajung acolo unde nu oricine ajunge şi mai ales pe forţele proprii”, a povestit Claudia Florian, într-o intervenție pentru BZI.ro.

