Ce a făcut Andreea de la Căsătoriți pe nevăzute cu rochia ei de mireasă. Imaginile i-au surprins pe admiratori

Andreea Clinchevici a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente ale emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”. Amuzantă și mereu cu zâmbetul pe buze, ea a câștigat rapid simpatia telespectatorilor. După ce a format un cuplu cu Emilian Dimoftei, aceasta a decis să se despartă de el la finalul emisiunii. Decizia i-a surprins atunci pe mulți dintre fanii lor.

Tânăra a mărturisit în fața experților că nu îl iubește pe Emilian și că îl vede mai degrabă ca pe un prieten. La scurt timp după încheierea show-ului, Andreea a fost copleșită de întrebări pe contul de socializare, cu privire la relația ei cu Emilian. Iată cum și-a argumentat gestul fosta concurentă a emisiunii:

„Nu rezonam, voi ați văzut foarte puțin din tot ce am trăit. Noi am locuit împreună 30 de zile, au fost lucruri care mă deranjau și nu vreau să intru în detalii. Avem mentalități diferite, stil de viață diferit și vicii diferite. Nu am putut să rezonez la la nivel profund cu el, și da, eu nu am simțit nici un fel de chimie. Când am acceptat acest experiment, nimeni nu ne-a garantat fericirea”.





Andreea Clinchevici s-a bucurat foarte mult de experiența pe care a trăit-o în acest show, lucru pe care l-a mărturisit de mai multe ori pe rețelele sociale:

„2021 un an nebun... Poate cel mai nebun an al meu. Mi-am împins limitele și am dat multe examene.. Am trăit stări care nu știam ca exista, nu știam o sa reușesc sa le gestionez ... M-am căsătorit pe nevazute, am divorțat, am fost rănită,am rănit și eu la rândul meu... Am cunoscut oameni minunați cu care am trăit momente superbe. Mulțumesc tuturor oamenilor care au fost lângă mine anul asta.Multumesc celor care nu m-ai fac parte din viața mea, au fost lecțiile pe care era necesar sa le învăț. Mulțumesc celor care m-au apreciat și celor care au aruncat cu noroi. 2021 m-a făcut mult mai puternica. La revedere 2021, ma bucur sa nu ne mai întâlnim niciodată. Bine ai venit 2022, te primesc cu brațele deschise!”, a scris ea în ziua de Revelion.

Recent, Andreea le-a atras atenția prietenilor de pe facebook cu un mesaj neașteptat. Fosta concurentă a emisiunii a postat mai multe fotografii în care apare în rochie de mireasă, scriind că „o donează unei minione”. Mesajul a primit mai multe aprecieri din partea prietenilor, care au considerat că este un gest foarte frumos din partea ei.

La nunta cu Emilian, Andreea a strălucit într-o rochie lungă, cu decolteu în V și cu umerii goi.





Andreea Clinchevici are 32 de ani, locuiește în București și lucrează într-un casino. A absolvit Școala de Asistente Medicale și dorește să profeseze în acest domeniu în viitorul apropiat. E o mare iubitoare de animale, are un cățel (Pufi) alături de care aleargă în fiecare dimineață. Nu și-ar imagina o relație cu un bărbat căruia nu-i plac animalele.

