Ce a furat Chris Hemsworth de 5 ori de pe platourile de filmare ale Thor și Avengers

Chris Hemsworth l-a interpretat cu succes pe Zeul Tunetului atât în seria Thor, cât și în fenomenul “Avengers”. Actorul a îndrăgit atât de mult personajul pe care l-a interpretat, încât a “furat” câteva… suveniruri de pe platourile de filmare.

Soția lui Chris Hemsworth a dezvăluit într-un interviu pentru un radio din Australia că soțul său a luat acasă câte o versiune a ciocanului lui Thor din aproape toate filmele în care a jucat. Până acum a strâns 5 ciocane, pe care le expune în diverse locuri ale proprietății sale din Australia.

Anul trecut, actorul a vorbit în emisiunea lui Jimmy Kimmel despre “furturile” sale. Acesta a dezvăluit că unul dintre ciocane îl are expus pe un șemineu, iar altul în… toaletă :)

Cu siguranță Chris Hemsworth își vă mări colecția de ciocane în 2021m când va fi lansat noul film Thor: Love and Thunder.

Pentru rolurile sale, în care aspectul fizic e extrem de important, Chris Hemsworth e supus constant unui regim de viață strict, pentru a slabi sau a căpăta masă musculară în funcție de personajele pe care le joacă. În "Thor" trebuia să arate ca un semi-zeu, iar pentru "In the heart of the sea" a slăbit enorm și a consumat doar 500-600 de calorii trei luni.

Chris Hemsworth se mândrește cu una dintre cele mai frumoase familii din showbizul internațional: are o soție superbă și trei copii minunați. Actorul care îl interpretează pe Thor este într-o relație cu Elsa Pataky încă din 2010. Aceștia s-au căsătorit la mai puțin de un an de când s-au cunoscut.

În 2012 au devenit părinți pentru prima oara: Elsa a dat naștere unei fetițe. Doi ani mai târziu, soția lui Hemsworth a născut doi băietei gemeni.

Spre deosebire de alte cupluri celebre din lumea filmului, Chris Hemsworth și soția sa au ales să părăsească Hollywoodul pentru o viață mai liniștită în țara natală a actorului, Australia. “Thor”, soția și cei trei copii trăiesc în prezent în Sydney.

Elsa Pataky este născută în Spania, însă are și origini românești: mama sa, Cristina Medianu Pataky este de origine româno-ungară. Soția lui Chris Hemsworth a studiat jurnalismul și actoria în Spania.