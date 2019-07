Ce a pățit o femeie de 30 de ani care a vrut să-și mărească sânii de dragul soțului ei

A vrut sa-si mareasca sanii pentru a-si impresiona sotul, dar totul a luat o turnura tragica pe masa de operatie. Rusoaica Galina Rakushina, in varsta de 30 de ani, a murit dupa ce a stat vreme de un an in coma la spital.

Galina Rakushina nu era multumita de sanii ei si banuia ca nici sotul sau nu-i considera prea atragatori. Femeia de 30 de ani, mama a doi copii, a decis sa stranga bani in secret pentru a-si mari nurii, in speranta ca-si va multumi astfel barbatul. Visul ei s-a spulberat chiar de la debutul operatiei, din cauza anestezicului care i-a afectat cordul. Medicii au resuscitat-o pe masa de operatii si au reusit sa-i reporneasca inima dupa aproximativ trei minute.

Din nefericire, creierul ei nu a primit deloc oxigen in acel interval, ceea ce a dus la afectarea grava a organului. Galina a petrecut aproape 13 luni in coma, iar rudele si sotul ei sperau sa-si revina. Nu s-a intamplat asa, iar femeia a incetat din viata intr-o clinica din Moscova. „Ea a incercat sa-si surprinda sotul cu operatia de marire de sani, dupa ce a nascut”, a declarat un apropiat a familiei, pentru Daily Mirror.

FOTO: Daily Mirror

Acum, cei doi copii ai ei, un baiat in varsta de patru ani si o fata de 10 ani, au ramas in grija tatalui. Politia moscovita a deschis o ancheta penala pentru act medical neglijent, fara a mentiona vreo persoana responsabila.