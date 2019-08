Ce a pățit Robert Downey Jr când a fost prima dată la Disneyland. Nu te lauzi cu așa ceva

Actorul Robert Downey Jr s-a confesat de față cu zeci de oameni, în timpul unei festivități care a avut loc la Anaheim. El a dezvăluit ce a pățit la prima lui vizită într-un parc Disneyland.

Robet Downey Jr a fost invitat de Disney, vineri, la convenția bienală D23 de la Anaheim pentru a primi trofeul Disney Legend. Actorul legendar, care îi dă viață lui Iron Man, a dezvăluit că a fost arestat la prima sa vizită într-un parc de distracții Disney.

“Prima dată când am mers la Disneyland, am fost transportat într-o altă lume... iar la câteva momente după aceea am fost arestat. Am fost dus într-un centru de procesare a datelor personale, care era surprinzător de prietenos. După ce mi s-a dat un avertisment sever, m-am întors, dacă memoria nu mă înşală, la un grup foarte dezamăgit de supraveghetori. Îmi cer iertare faţă de oricare ar fi fost persoana care ar fi trebuit să mă împiedice să fumez marijuana într-o gondolă fără să am permis pentru asta”, a mărturisit actorul, conform Page Six.

FOTO: Getty Images

Conștient că mesajul lui ar putea fi interpretat greșit, actorul a revenit cu lămuriri.

″Îmi pare rău, nu vreau să creez o confuzie şi mai mare insinuând că fumatul legal de marijuana într-o gondolă ar fi mai uşor de realizat în oricare alte atracţii din parcurile de distracţii. Poate doar pentru Imagineers (inginerii și designerii parcurilor de distracție Disney - n.n.), însă asta e treaba lor. Mi-am luat o greutate de pe suflet spunându-vă asta”, s-a confesat starul american.

Robert Downey Jr nu a fost singurul recompensat cu trofeul Disney Legend în cadrul evenimentului de vineri. Hans Zimmer, Robin Roberts, Jon Favreau și Kenny Ortega s-au aflat printre cei care au fost distinși cu aceeași recunoaștere. Însă, niciunul nu-și amintește să fi avut o asemenea experiență într-un parc de distracții Disney.