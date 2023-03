Ce a postat Codin Maticiuc pe Instagram, imediat după încheierea premiilor Oscar

Între orele 02:00 și 05:00, abonații VOYO au putut să vadă live decernarea premiilor Oscar. Aceștia au avut parte de surprize plăcute, ținute uimitoare și momente unice, pline de emoție și bucurie. Pentru a fi cât mai aproape de români, VOYO i-a avut invitați pe interpretul de film Irina Margareta Nistor și actorul Codin Maticiuc, care au comentat fiecare moment în parte.

Înainte de marele eveniment, Irina Margareta Nistor a făcut un anunț prin care i-a îndemnat pe oamenii din România să fie din nou cu ochii pe VOYO deoarece va comenta și anul acesta momentele premiate de cei mai mari critici ai lumii:

„It’s happening again! Pe VOYO, live, cu voi PRO cinefilii pasionați, în noaptea de 12 spre 13 martie! O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii!”, a declarat aceasta.

Irina Margareta Nistor nu a fost singură, ci alături de Codin Maticiuc, pentru care această experiență a fost o premieră! Acesta, imediat după ce s-a încheiat evenimentul, a postat pe InstaStory un mesaj în care s-a declarat satisfăcut de întreaga seară:

„Din ciclul <<Am filmat și nopți, am filmat și zile>>, tocmai ies de aici, din studiourile VOYO, unde am filmat împreună cu Irina Margareta Nistor. Am stat și am comentat Oscarurile și situația a fost așa: Everything Everywhere All At Once a câștigat aproape tot ce se putea câștiga”, a spus Codin Maticiuc.

Mai mult decât atât, Codin Maticiuc și-a spus părerea sinceră despre filmul super premiat care poate fi văzut pe VOYO, recunoscând faptul că nu a fost tocmai pe placul lui:

„Recunosc că nu este tocmai pe placul meu, nu este din favorite..”, a spus Maticiuc.

Sursă foto: Arhivă ProTV, Codin Maticiuc/Instagram

