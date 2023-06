Ce a provocat "ceața portocalie" care a învăluit New York-ul. A fost înregistrat cel mai toxic aer din istoria SUA

Zilele trecute, o mare parte din continentul nord-american, inclusiv New York-ul, a fost afectat de incendiile de vegetație din Canada, care au dus la apariția unei bizare "ceți portocalii", ce a pus în pericol sănătatea oamenilor.

Norii de fum veniți de la incendiile de vegetație din Canada au creat un scenariu apocaliptic în orașul New York, care a fost învăluit marți, 6 mai, de o ceață portocalie. Atât clădirile, cât și statuia Libertății au părut șterse sub ceața tulbure, oamenii s-au grăbit să fotografieze fenomenul ciudat, iar autoritățile i-au îndemnat pe localnici să evite pe cât posibil deplasarea pentru a nu respira aerul poluat.

Explicația constă în incendiile de vegetație care au mistuit Canada. Peste jumătate din cele 414 de incendii care au afectat târă au fost scăpate de sub control, cauzând ca fumul să se răspândească până în SUA, unde se înregistrează cel mai toxic aer de zeci de ani, chiar din istorie pentru unele state. Potrivit CNN, fumul cauzat de incendiile de vegetație a făcut ca aerul să devină portocaliu, așa cum aerul limpede și curat face ca cerul să devină albastru. Procesul are legătură cu tipul de particule minuscule care se află în aer, cu numărul lor și cu culoarea lungimii de undă pe care o blochează.

