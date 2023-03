Ce a pus-o un milionar să facă pe femeia care stătea lângă el în avion! I-a oferit 100.000 de dolari, însă ea l-a refuzat

Steve Kirsch, un milionar din domeniul tehnologiei, care a spus de nenumărate ori că este împotriva vaccinului anti-COVID, a avut parte de un refuz la care nu se aștepta.

Potrivit celor de la The Independent, Steve Kirsch i-a făcut o propunere incredibilă unei femei care se afla lângă el în avion în timpului unui zbor. După cum notează jurnaliștii britanici, milionarul a rugat-o pe femeie să își dea jos masca de protecție, iar pentru a o convinge i-a oferit 100.000 de dolari!

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf