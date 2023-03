Ce a spus Fulgy de la Clejani, după ce Bia Khalifa l-a acuzat că i-a furat banii: „Nu cred că poate să accepte”

În acest an, Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani au format un cuplu, timp de câteva săptămâni, însă toată povestea lor de iubire s-a terminat brusc, la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță din Italia.

Chiar dacă vorbeau despre o relație care nu se va încheia niciodată, cei doi amorezi pare că au ajuns acum la cuțite și se atacă prin intermediul presei și al rețelelor de socializare.

„Eu am plătit absolut tot. Nu asta m-a deranjat, ci ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu mă așteptăm să fie o despărțire în afară camerelor de filmat. Am plătit și cina. Dacă el nu are bani, dacă nu își permite, am zis să plătesc eu. În Italia, el a lăsat chestiile lui pe noptieră și eu nu am văzut. În timp ce el dormea și eu făceam curat, am omis un detaliu care m-a costat o amendă de 500 de euro. Ce mă deranjează este faptul că eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere ca eu să nu am probleme cu el pe viitor. Această înțelegere s-a rupt. Am primit un mail cum că mi s-au retras bani din cont. Le-am spus părinților lui și nu am primit niciun răspuns”, afirma recent Bia Khalifa.

După ce a văzut cele spuse de fosta lui iubită, Fulgy de la Clejani a avut și el o reacție, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

„Nu prea am ascultat ce a spus Bia. Am revăzut-o, că n-am mai văzut-o de mult, o ignor. Așa mi-am propus acum câteva săptămâni. Deci, eu nu pot să spun decât că sunt amuzat și cât de geloasă poate să fie. Nu cred că poate să accepte ideea că pentru prima dată în viața ei a fost părăsită de un bărbat. Dacă ar fi să vorbim de chestiile mai importante, ce a fost acolo, dar fără dovezi și fără chestii, sunt doar vorbe goale”, a spus Fulgy la o televiziune mondenă.

Mai mult decât atât, sursa citată afirmă că fostul iubit al Biei Khalifa a postat și pe rețelele de socializare un mesaj cu subînțeles: „Hoțul strigă: Hoții”!